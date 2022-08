Auto a cannone all'incrocio, incidente mostruoso: è una strage

05 agosto 2022 a

Los Angeles sotto choc per quanto accaduto nel quartiere di Windsor Hills, dove si è verificato un incidente così brutto che qualcuno ha pensato fosse stata sganciata una bomba. L’impatto è stato tremendo e ha subito scatenato un incendio: a causarlo una Mercedes-Benz che ad alta velocità non ha rispettato un semaforo e si è schiantato a un incrocio pieno di macchine.

In cinque hanno perso la vita, tra cui anche una donna incinta e un neonato, mentre altre otto persone sono rimaste ferite. Dopo non aver rispettato il semaforo ed essere andato a sbattere contro le auto che stavano attraversando l’incrocio, la Mercedes-Benz è andata a fuoco e si è fermata contro un palo della luce: subito dopo lo schianto una scia di fuoco ha iniziato a bruciare a terra, con il fumo che era visibile anche da parecchi chilometri di distanza.

A perdere la vita tre adulti, una donna incinta e un bambino: c’è anche una persona non identificata, dato che i suoi resti erano all’interno di uno dei veicoli bruciati. Lo sconcerto iniziale è stato molto forte, anche perché gli investigatori non si capacitavano di come fosse avvenuto un incidente di tale portata: le immagini hanno chiarito la dinamica, ma non il motivo per cui il conducente della Mercedes-Benz ha compiuto una follia del genere.