A1, 12 chilometri di coda nel giorno dell'esodo: ecco la tratta infernale

Traffico in tilt sull'A1 a causa di un incidente. Sull'autostrada in direzione Napoli si registrano lunghe code tra il bivio con l'A24 Roma-Teramo e quello con la diramazione di Roma Sud. Al momento, stando ad Autostrade per l'Italia, le code hanno raggiunto i 12 chilometri. "Il traffico - fanno sapere - scorre sulla corsia di sorpasso. In alternativa - continua la nota -, si consiglia di percorrere la A24 verso Roma est, proseguire in direzione del Grande raccordo anulare e rientrare in autostrada a Roma sud".

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Per ora la dinamica dell'incidente è ancora sconosciuta. Sconosciuto anche il numero di feriti. Ma non è finita qui, perché sempre sull'A1 in direzione Napoli sono stati registrati altri 6 chilometri di coda. Il motivo? Un mezzo in avaria tra Valmontone e Anagni.

Anche in questo caso Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A24 verso Roma est, proseguire in direzione del Grande Raccordo Anulare e rientrare in autostrada a Roma sud. Poche ore prima, al chilometro 657 tra Ceprano e Pontecorvo (Frosinone), una macchina con a bordo una famiglia è stata travolta da un tir lungo la corsia d'emergenza.