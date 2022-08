Forte dei Marmi, un 2° suv piomba sullo stabilimento: terrore e rabbia, cosa sta succedendo

05 agosto 2022 a

a

a

Incredibile, ma vero: per la seconda volta in 24 ore a Forte dei Marmi un suv è finito dritto sulla spiaggia, arrestandosi tra gli ombrelloni e i bagnanti terrorizzati. Clamoroso, come detto incredibile, ma vero: una coincidenza che ha dell'assurdo nell'esclusiva località della Versilia. Ieri, giovedì 4 agosto, ai bagni Piero, i più celebri ed esclusivi, tanto da essere stati ribattezzati "i bagni dei Vip" (l'incidente era stato causato dal malore della donna alla guida dell'auto).

Il Suv piomba sul Bagno Piero: terrore e Forte dei Marmi | Guarda

In questo secondo caso, però, il Suv sarebbe piombato nello stabilimento per una "svista": a bordo dell'auto una coppia di neozelandesi, che si è infilata in un tratto di arenile che si trava tra due bagni, il Trieste e il Roma, uno spazio vuoto dai quali si può accedere al mare. Dal sentiero, il suv ha raggiunto gli ombrelloni: stupore, paura e panico dei presenti. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito: il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 agosto.

Una volta che l'auto si è fermata in spiaggia, alcuni bagnanti hanno circondato il mezzo, chiedendo con toni ruvidi spiegazioni al guidatore. In un video che circola sui social, e che potete vedere qui in calce, si vede l'uomo che era alla guida non rispondere alle domande dei bagnanti, facendo crescere ulteriormente la tensione. I gestori del bagno hanno provato a non far spostare l'auto prima che arrivassero le autorità per gli accertamenti, ma la coppia ha fatto inversione e si è dileguata. Ovviamente, la targa è stata immediatamente fornita alle forze dell'ordine, che si sono messi sulle tracce del suv pirata.