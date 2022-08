Mykonos, "birra e frutti di mare 500 euro": conto salatissimo, truffa senza precedenti

07 agosto 2022 a

Due birre, due cocktail e dei frutti di mare sono costati ben 500 euro a due turisti americani in vacanza a Mykonos in Grecia. Al centro della bufera finisce il DK Oyster Bar, già accusato di conti troppo salati ed episodi ambigui. Questa volta l'accusa è stata mossa dall'avvocato statunitense Theodora McCormick che, in vacanza sull'isola insieme al marito, aveva deciso di aspettare il suo taxi sorseggiando un drink al bar. Al momento di pagare, però, ha avuto una spiacevole e costosa sorpresa.

Stando alla versione dei due turisti, poi, la situazione sarebbe degenerata: quando i due hanno cercato di lamentarsi per il conto, sarebbero stati subito circondati da enormi camerieri. L'avvocato, 50 anni, ha raccontato tutto al The Sun Online. La donna ha spiegato di aver chiesto un menu che non sarebbe mai arrivato. Il cameriere avrebbe preferito elencare le opzioni a voce. I due quindi hanno ordinato due Martini e due birre. Poi sempre il cameriere avrebbe insistito per portare loro dei frutti di mare. A quel punto la coppia ha ordinato una dozzina di ostriche.

"Eravamo a Mykonos, sapevamo che sarebbe stato un conto elevato. 250 euro circa, ecco cosa pensavamo. Quando abbiamo ricevuto il conto era di circa 500 euro. Mio marito continuava a dire, 'deve esserci un errore'". Quando hanno provato a chiedere spiegazioni - ha continuato la donna - sarebbero stati circondati da "un gruppo di uomini grandi e massicci". Theodora in preda alla sconforto ha chiosato: "Sono stata truffata, ma sono stata sciocca. Di solito non cado in questi tranelli".