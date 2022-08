Tammy Perreault, muore a 63 anni trafitta da un ombrellone in spiaggia

12 agosto 2022 a

a

a

Una morte tragica quella di Tammy Perreault. La donna, 63 anni, è morta trafitta da un ombrellone. Tammy si trovava in spiaggia a Garden City, nel South Carolina, quando un ombrellone si è alzato a causa del vento colpendola. Stando alle autorità l'ombrellone avrebbe trafitto il petto della 63enne. Inutili i tentativi delle amiche di avvisarla, la tragedia è avvenuta in una manciata di secondi.

Bimba scordata sullo scuolabus, morte atroce a 4 anni: cosa proprio non torna

"L'ombrellone è stato trascinato qui da una raffica di vento – ha detto una delle migliori amiche della donna, Sherry White – quando abbiamo cercato di evitare il peggio era ormai troppo tardi". Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno trasportato Tammy d'urgenza in ospedale. Ma la vittima è morta di lì a poco a causa delle lesioni riportate. "Siamo disperati per la sua perdita - ha proseguito l'amica -. Alcune cose non potremo mai capirle. Nessuno potrà mai dire niente di negativo su di lei: era meravigliosa. La sua condotta deve continuare a ispirarci fino alla fine".

La modella brasiliana Thalita, uccisa dai russi: agonia terribile, come l'hanno trovata nel bunker | Foto

Tammy non è l'unica vittima. Stando alle cifre in mano all'agenzia federale, sono circa 3.000 le persone che ogni anno negli Stati Uniti muoiono trafitte dagli ombrelloni da spiaggia. E non è un caso che due senatori della Virginia, Tim Kaine e Mark Warner, abbiano chiesto maggiore sicurezza sulle spiagge.