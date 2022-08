Nuova Zelanda, comprano la valigia all'asta: orrore, cosa trovano dentro

18 agosto 2022 a

Giallo in Nuova Zelanda: i resti di due bambini sono stati trovati in alcune valigie comprate all'asta da una famiglia di Manurewa, nel sud di Auckland. Una scoperta macabra che non dimenticheranno tanto facilmente. Sono stati proprio gli acquirenti a lanciare l'allarme. Lo riportano i media locali, secondo cui la famiglia avrebbe fatto un'offerta all'asta l'11 agosto aggiudicandosi così il contenuto di un deposito. Deposito all'interno del quale sono state trovate le valigie.

Stando alle informazioni trapelate dalla polizia, si tratterebbe di resti di bambini di età compresa tra cinque e dieci anni. Secondo l’ispettore Tofilau Faamanuia Vaaelua, potrebbero essere rimasti all'interno dei bagagli per un periodo compreso tra tre e quattro anni. Intanto sono in corso le indagini, attraverso cui si sta cercando di capire quando, dove e come i due bambini abbiano perso la vita.

Nelle valigie incriminate c’erano anche oggetti domestici e personali, che la polizia sta usando per riuscire a identificare le vittime. Stando agli inquirenti, i due bambini potrebbero avere dei parenti nel Paese, che potrebbero non sapere della loro morte. Gli agenti adesso lavoreranno per vagliare tutte le ipotesi del caso, senza escludere alcuna pista. In particolare, proveranno a ricostruire quanto avvenuto prima del ritrovamento.