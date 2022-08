Sanna Marin beccata così al party privato: video rubato, voci pesantissime

18 agosto 2022 a

Un video imbarazza la premier finalndese Sanna Marin. Nel filmato, pubblicato sui social e subito diventato virale, la si vede mentre balla e si scatena insieme agli amici durante un party privato. Le immagini hanno sollevato non poche polemiche sia nel suo Paese che all'estero. La premier, in particolare, si lascia andare sulle note di popolari artisti rap, come Petri Nygard e Antti Tuisku. In sua compagnia ci sarebbero volti noti del jet set finlandese.

Di fronte al polverone che si è alzato, la Marin ha replicato facendo una precisazione: "Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po' di alcol. Questi sono video privati non destinati al pubblico". Secondo il quotidiano Iltalehti, che per primo ha pubblicato la storia, come riporta TgCom24, nel video con la premier comparirebbero anche il fotografo e influencer Janita Autio e i conduttori Tinni Wikstrom e Karoliina.

"Sembra che i video siano stati girati in un appartamento privato - si legge sul quotidiano -. Le feste, che si discostano dallo stile tradizionale del primo ministro, hanno attirato molta attenzione e discussioni nel Paese". Le polemiche si sono scatenate anche perché nel video, in sottofondo, si sentirebbe qualcuno che, durante i balli scatenati, parla di "banda della farina", espressione associata all’uso di cocaina. “Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca", ha chiarito la Marin.