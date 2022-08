Putin malato, "condizioni di salute deteriorate drasticamente. Presto...". Una voce pesantissima

22 agosto 2022 a

Le condizioni di salute di Vladimir Putin "si stanno deteriorando drasticamente". La bomba viene sganciata dal canale Telegram General SVR, solitamente ben informato su quanto accade al Cremlino e dintorni. Le voci sulla presunta malattia del presidente russo si rincorrono da mesi, iniziate durante il lookdown per il Covid e aumentate esponenzialmente dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Alcuni atteggiamenti dello Zar, alcune sue uscite pubbliche, alcuni dettagli fisici: tutto ha contribuito a diffondere le ipotesi più disparate, dal cancro al Parkinson. Le fonti ufficiali russe hanno sempre respinto ogni ricostruzione, bollandola come fake news diffuse strumentalmente dai servizi segreti occidentali per tentare di indebolire la leadership di Putin. Quanto diffuso dal General SVR, però, rilancia pesantemente il tema.

"Con un alto grado di probabilità - rivela la fonte anonima -, possiamo dire che presto il presidente non potrà tenere personalmente riunioni e partecipare a grandi eventi". Da tempo, peraltro, Putin ha già diradato le sue apparizioni pubbliche, limitandosi alle grandissime occasioni come la grande parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa, una presenza che non aveva dissipato i sospetti. Da lì in poi, nei giorni seguenti, si sono rincorse le voci di un presidente colpito da infarto, quindi operato d'urgenza, infine addirittura costretto a usare suoi sosia e spedirli in giro per la Russia al suo posto, essendo impossibilitato a muoversi per questioni sanitarie.

Nelle ore che vedono il Paese sotto choc per l'attentato che ha ucciso Daria Dugina, figlia dell'ideologo nazionalista Aleksandr Dugin, considerato molto vicino a Putin, con il timore di essere esposti ad atti terroristici aumentano anche le critiche, sotterranee, nei confronti del presidente. "Quasi l'intera dirigenza militare russa - assicura ancora General SVR - attribuisce la colpa sia dell'avvio fallito (e in generale, del corso dell'operazione militare), sia delle ingenti perdite di manodopera e armi, proprio al presidente Vladimir Putin".