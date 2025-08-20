Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Donald Trump, clamorosa telefonata a Orban: "Togli il veto su Kiev"

mercoledì 20 agosto 2025
Donald Trump, clamorosa telefonata a Orban: "Togli il veto su Kiev"

2' di lettura

Dopo la telefonata a Putin durante il vertice con i leader europei di lunedì scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiamato anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán per esortarlo a rimuovere ogni ostacolo all'adesione dell'Ucraina all'Ue, secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonti a conoscenza del dossier. Durante la telefonata, l'Ungheria ha espresso la sua disponibilità a ospitare futuri negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e l'ucraino Volodymyr Zelensky a Budapest. 

Trump ha affermato che ci sarebbe stato un incontro tra Putin e Zelenskyj, ma che la sede non è ancora stata definita. Alla richiesta di Trump, l'ungherese ha risposto su Facebook. "L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non offre alcuna garanzia di sicurezza", ha scritto. "Pertanto, collegare l'adesione alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso".

Il volo di Icaro di chi vuole inviare truppe

Rientrati in Europa, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz hanno ripreso il loro balletto diplomatico, mentre l...

Un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskyj non ci sarà “velocemente” né “facilmente”. Il leader del Cremlino, afferma il Wall Street Journal, ha descritto il presidente ucraino come un "burattino" nelle mani dell'occidente e ha insistito più volte sul fatto che molti problemi vanno risolti prima di un faccia a faccia, oltre ad aver messo in dubbio la sua autorità nel firmare un possibile accordo di pace. Negoziare direttamente con Zelenskyj sarebbe direttamente in contrasto con la narrazione che Putin ha costruito per giustificare l'invasione dell'Ucraina e quindi trattare con lui creerebbe un problema per Putin. La richiesta di un incontro avanzato da Trump fra i due leader mette lo zar in difficoltà. Se rifiutasse rischierebbe di irritare Trump, che lo ha già minacciato di sanzioni. Ma sedersi con Zelenskyj potrebbe danneggiarlo agli occhi dell'opinione pubblica russa.

Macron, il siluro di Salvini: "Soldati Ue in Ucraina? Si attacchi al tram"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, insiste per mandare i soldati europei in Ucraina? "A Milano si direbbe: &#...

Galletto Macron, il siluro di Salvini: "Soldati Ue in Ucraina? Si attacchi al tram"

Guerra in corso Putin scatena la tempesta di fuoco: colpita anche Odessa

Giulio Tremonti Giulio Tremonti: "Cosa farà Putin se l'Europa non si allarga a Est"

tagdonald trumpviktor orbanrussiaucraina

Galletto Macron, il siluro di Salvini: "Soldati Ue in Ucraina? Si attacchi al tram"

Guerra in corso Putin scatena la tempesta di fuoco: colpita anche Odessa

Giulio Tremonti Giulio Tremonti: "Cosa farà Putin se l'Europa non si allarga a Est"

ti potrebbero interessare

3072x2048

Macron, il siluro di Salvini: "Soldati Ue in Ucraina? Si attacchi al tram"

3072x2048

Putin scatena la tempesta di fuoco: colpita anche Odessa

3072x2050

Giulio Tremonti: "Cosa farà Putin se l'Europa non si allarga a Est"

720x576

Ucraina, droni russi su Odessa: si scatena un vasto incendio