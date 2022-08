Madrid, ruba un'auto e scappa nel sottopasso: incastrato, come lo trova la polizia

24 agosto 2022 a

Ruba un'auto, fugge nel sottopasso e finisce incastrato sulle scale: al centro di questa bizzarra vicenda un 36enne, che aveva approfittato di una corsia riservata ai bus per accedere all'interscambio. Alla fine, però, gli è andata male. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il mezzo. L'uomo,portato in ospedale per accertamenti, sarebbe stato arrestato dalla polizia.

I fatti risalgono alla notte scorsa, intorno alle 23, in centro a Madrid. Un uomo, dopo essere riuscito a rubare un'auto, si è dato alla fuga approfittando della presenza di un sottopassaggio, quello della stazione di Plaza Elíptica, cui era riuscito ad accedere tramite una corsia riservata agli autobus. Si trattava, insomma, di uno svincolo riservato, che parte dall'autostrada A-42 e consente a bus e pullman di raggiungere la stazione. Per fortuna, data l'ora tarda, non ci sono stati feriti.

Il 36enne - come racconta Leggo - sarebbe entrato nel sottopassaggio superando anche alcune porte a vetri. Poi una cattiva idea gli è passata per la mente: tentare di salire un'intera rampa di scale direttamente con l'auto. La vettura, infatti, probabilmente troppo grande per quella rampa, è rimasta clamorosamente incastrata. A quel punto l'unica cosa da fare era attendere i soccorsi. Le indagini sull'accaduto sarebbero già partite.