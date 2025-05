Madrid, ucciso l'ex collaboratore del premier ucraino: l'ombra di Putin

È stato ucciso a Madrid Andriy Portnov. L'ex collaboratore di spicco dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco lunedì mattina. A riferirlo i media spagnoli rilanciati dai giornali ucraini. La sparatoria è avvenuta alle 9:15 ora locale vicino all'ingresso della Scuola Americana di Madrid. Secondo la polizia Portnov è stato colpito cinque volte. Le prime notizie fanno sapere che a essere coinvolti sarebbero stati due o tre tiratori. La scuola ha precisato che non è chiaro se Portnov avesse legami con qualcuno dei suoi studenti. Portnov è stato consigliere di Yanukovich tra il 2011 e il 2014.

Successivamente è diventato vice capo di gabinetto, supervisionando le questioni giudiziarie. Nel 2018, poi, ha diretto per un breve periodo il canale televisivo ucraino filo-russo NewsOne. Portnov è rimasto in Ucraina fino a giugno 2022, quando è uscito attraverso un valico di frontiera nella regione della Transcarpazia. Inserito nella lista nera dell'UE per uso improprio di fondi statali e violazioni dei diritti umani in Ucraina. Fu assolto, ma venne indagato dai servizi segreti ucraini per le sue affinità con la Russia.