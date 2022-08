Bimba di tre anni "risorge" al suo funerale: scoperta-choc nella bara, com'è finita

26 agosto 2022 a

Il caso di una bambina di tre anni morta, “risorta” e poi morta di nuovo ha sconvolto il Messico e sta facendo il giro del mondo. Probabilmente si tratta di un episodio di malasanità, purtroppo frequente nelle aree rurali del paese sudamericano. La piccola era stata dichiarata morta dai medici, ma durante il funerale ha dato segni di vita.

E così è stata tirata fuori dalla bara, ma nel trasporto in ospedale è deceduta, stavolta definitivamente. La Procura di San Luis Potosí ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità, in particolare dei medici che avevano preso in cura la bambina di soli due anni. La madre ha raccontato di averla portata da un pediatra dopo che aveva iniziato a star male: da qui il suggerimento di recarsi in ospedale, dato che la piccola presentava un quadro di disidratazione. Nel giro di un’ora la bimba è stata dimessa.

I genitori non hanno però riscontrato alcun miglioramento e hanno iniziato a preoccuparsi sul serio, decidendo di riportarla in ospedale, dove è poi stata dichiarata morta a causa di diarrea acuta, grave disidratazione e shock ipovolemico. Durante il funerale è però successo l’imprevedibile: la madre si è accorta che la piccola muoveva gli occhi e respirava, dato che il vetro della bara si appannava. Così sono stati chiamati i soccorsi, ma la bimba è morta nel trasporto in ospedale: il secondo certificato di morte attribuisce la responsabilità a edema cerebrale, insufficienza metabolica e disidratazione.