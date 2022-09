Vladimir Putin fuori dalla Russia? "Dove si trova in questo momento"

01 settembre 2022 a

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina il 24 febbraio scorso, i viaggi del presidente Vladimir Putin sono stati due: uno in Tagikistan e uno in Iran. Ma oggi lo zar ha lasciato Mosca ed è arrivato a Kaliningrad, exclave russa situata in Europa, tra Polonia, Lituania e Mar Baltico. Tra gli appuntamenti in programma, una visita alla scuola della Marina militare e un incontro con il governatore. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, secondo la quale il principale argomento in discussione dovrebbe essere il transito delle merci via terra dalle altre regioni russe attraverso il territorio della Lituania, soggetto a limitazioni a causa delle sanzioni dell'Ue contro Mosca. A Kaliningrad, che ospita anche armi nucleari russe, è basato il quartier generale della flotta russa del Mar Baltico.

Nel mondo moderno è "praticamente impossibile" tagliare fuori un Paese, ha detto Putin durante un incontro con gli studenti a Kaliningrad. "È molto difficile sviluppare alcune aree di attività nel campo della scienza e della tecnologia senza la Russia", ha aggiunto il presidente. Sempre rivolto agli studenti lo zar ha spiegato anche che "lo scopo dell'operazione militare speciale è eliminare l'enclave anti-russa che si sta creando sul territorio dell'Ucraina". Questa "enclave anti-russa minaccia il nostro paese. Pertanto, i nostri ragazzi che stanno combattendo proteggono sia gli abitanti del Donbass che la stessa Russia. E questo, ovviamente, merita il sostegno dell'intera società".