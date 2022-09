Titanic, ecco come è ridotto oggi: le immagini sconvolgono il mondo

01 settembre 2022 a

Com’è messo il Titanic dopo oltre 100 anni trascorsi sul fondo dell’Atlantico? Grazie agli esploratori subacquei di OceanGate Expeditions ora possiamo avere immagini in alta risoluzione del relitto dell’imponente e celebre transatlantico britannico, naufragato nelle prime ore del 15 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale, a causa di una collisione con un iceberg.

Gli esploratori dell’organizzazione che ha sede a Everett, negli Stati Uniti, hanno stabilito un nuovo standard per la documentazione delle condizioni di ciò che rimane del Titanic: ciò è stato reso possibile da un sistema video ad alta definizione in 8K che è stato installato a bordo del sommergibile Titan. È quindi partito un lungo lavoro di documentazione a quasi 4mila meri di profondità: le prime immagini diffuse dagli esploratori subacquei sono eccezionali, al punto che gli stessi ricercatori hanno sottolineato che grazie ad esse sono visibili dettagli che prima non erano mai stati visti.

Il filmato girato finora documenta infatti le condizioni della prua del Titanic, ma anche del ponte, dello scafo e di una stiva. Non è finita qui, perché si vedono anche la catena dell’ancora da 90 kg, una caldaia e diverse altre aree. Immagini impressionanti, a 110 anni di distanza da quella tragica notte in cui morirono 1.500 passeggeri.