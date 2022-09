Vladimir Putin, "come si contorce": figuraccia davanti agli studenti

02 settembre 2022 a

a

a

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, parallelamente al conflitto sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Come sta il leader del Cremlino? È davvero malato o è solo una speranza degli occidentali, che cercano tracce del suo presunto malessere in ogni uscita pubblica? Ad alimentare ulteriormente la teoria della malattia è Dagospia.

GUARDA IL VIDEO

Circola infatti un video del recente incontro con gli studenti a Kaliningrad dove Putin non appare in grande forma: si contorce sulla sedia e appare in forte disagio, tra l’altro assumendo una posizione già vista in altre circostanze, quella in cui si aggrappa al bracciolo della sedia mentre con l’altra mano regge il microfono. “C’è chi dice che abbia il cancro - si legge su Dagospia - chi che soffra di Parkinson, chi ancora che manda in giro un sosia, ma al momento l’ipotesi più probabile è quella suggerita dal capo della Cia, William Burns, che a luglio disse: ‘Putin malato? No, è fin troppo in salute’”.

"Jet a tutta velocità contro l'aereo di Putin": la virata-choc fa tremare il mondo

Altro video simile a quello dell’incontro con gli studenti risale a un evento di San Pietroburgo, dove è stato ripreso mentre non riusciva a muovere il braccio destro per scacciare le zanzare che lo stavano infastidendo. In precedenza era apparso mentre tremava in modo incontrollato, zoppicava e si aggrappava a scrivanie e mobili per sostenersi, ma alla fine della giornata Putin è vivo e vegeto.