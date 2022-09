Svezia, jet a tutta velocità contro l'aereo di Putin: mondo col fiato sospeso

02 settembre 2022 a

La guerra fredda è tornata e adesso è nei cieli del nord Europa. La visita di Vladimir Putin nell'enclave di Kaliningrad ha scatenato una tensione mai vista nelle basi militari di Svezia, Estonia e in tutti Paesi baltici. Un jet di spionaggio militare svedese si è alzato in volo e a folle velocità si è spinto verso l'areo presidenziale di Putin mentre era in volo verso Kaliningrad. In tutta la regione l'allerta è salita alle stelle e il jet svedese ha voluto seguire la rotta del volo dello Zar.

Infatti l'aereo militare svedese ha affiancato quello di Putine dopo ne ha seguito in modo costante gli spostamenti. Come riporta Repubblica, su Flightradar24 è stato possibile rilevare l'incontro ravvicinato dei due aerei che si sono quasi avvicinati muso contro muso. Va sottolineato che il Gulfstream svedese non era armato. E di fatto la sua era una mossa di controllo sotto il profilo dello spionaggio militare.

E questo episodio non è l'unico: infatti tutta la regione è "infestata" da continui incontri pericolosissimi tra aerei russi e quelli occidentali. E il punto in questione è piuttosto chiaro: Mosca rivendica il diritto di poter volare verso l’enclave di Kaliningrad senza dover chiedere autorizzazioni agli altri Paesi vicini. Insomma un modo di agire in perfetto stile Urss. Inoltre va ricordato che ieri l'Estonia ha fatto decollare due L-39 Albatross che si sono avvicinati in coppia alla rotta di Putin. Insomma la tensione nei cieli continua a salire.