Rettifica, Giulia Schiff e la missione in Ucraina: "Non ha mai detto 'ne ho ammazzati troppo pochi'"

In merito all'articolo pubblicato in data martedì 12 luglio 2022 su Liberoquotidiano.it, dal titolo "Giulia Schiff, la ricordate? Ne ho ammazzati troppo pochi. La missione in Ucraina", si procede a rettifica. La frase “ne ho ammazzati abbastanza, ma ancora troppo pochi” è unicamente riferibile al soldato di nome Ivan e non alla Sig.ra Giulia Schiff. Si procede a rimozione dell'articolo in questione.