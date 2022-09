Ucraina, Kiev ordina l'evacuazione dei civili dalla zona della centrale di Zaporizhzhia

07 settembre 2022 a

Il governo di Kiev ha chiesto ai civili di evacuare dalle zone occupate dai russi nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riporta il Kyiv Independent. Come ha fatto sapere la vicepremier, Irina Vereshchuk, le autorità ucraine chiedono ai connazionali di spostarsi nelle aree controllate dalle forze di Kiev, perché l'esercito russo "sta tenendo in ostaggio non solo i dipendenti dell'impianto" ma anche gli abitanti locali.

L'Ucraina sta anche prendendo in considerazione l'ipotesi di spegnere la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, per ragioni di sicurezza. Lo ha detto Oleh Korikov, a capo dell'ispettorato statale per la sicurezza nucleare e radioattiva dell'Ucraina. "L'opzione di spegnerla è in corso di valutazione", ha detto.