Tennessee, va a correre all'alba e scompare: "L'ha ammazzata lui", una fine orribile

È stato ritrovato il corpo senza vita di Eliza Fletcher, ereditiera e insegnante di 34 anni rapita diversi giorni fa mentre faceva jogging all'alba a Memphis. La donna sarebbe stata costretta a salire su un suv intorno alle 4 di mattina mentre si trovava vicino all’università della città. Questo quanto riferito dalla polizia del Tennessee. Secondo una prima ricostruzione, ad avvicinarsi a lei sarebbe stato un uomo che poi, dopo una breve colluttazione, l'avrebbe condotta con la forza all'interno della sua auto.

La donna è stata dichiarata scomparsa dopo che non era tornata dalla corsa mattutina. Nelle scorse ore è stato arrestato Cleotha Abston, 38 anni. La polizia avrebbe rilevato il suo dna su un paio di sandali trovati vicino al luogo in cui Fletcher era stata vista per l’ultima volta. Abston era stato rilasciato a novembre del 2020: si trovava in carcere con l'accusa di avere rapito un noto avvocato di Memphis, Kemper Durand, nel 2000.

Alla base del rapimento ci sarebbero stati motivi economici: l'insegnante era infatti la nipote di un importante imprenditore statunitense, Joseph Joe Orgill III, fondatore della Orgill Inc. Da lui la donna aveva ereditato una somma di denaro molto alta, che però aveva deciso di spendere solo in progetti di beneficenza.