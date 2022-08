Alex vince 3 milioni alla lotteria e non dà niente ai figli? Finisce in tragedia

30 agosto 2022 a

Messaggi minatori, dispetti, vendette. La serenità che avrebbe dovuto portare la mega vincita alla lotteria non è arrivata in casa Robertson, anzi. Tutti quei soldi si sono trasformati in un incubo per la famiglia di Alex Robertson, un autista scozzese di 77 anni che ha vinto 3 milioni di sterline all'EuroMillions (ne aveva vinti 38 milioni che ha diviso con 12 colleghi che avevano comprato con lui il fortunato biglietto). I figli, William e Alex jr, pensavano che tutti quei soldi sarebbero stati condivisi con loro, così come era stato promesso, ma così non è stato: il padre li ha liquidati con 200 sigarette.

Delusi e arrabbiati i due rampolli hanno deciso di vendicarsi distruggendo la sua auto con un martello. "Questo premio ha distrutto la nostra famiglia. La cosa peggiore che poteva capitare", ha detto William che si è autodenunciato insieme al fratello alla polizia."Aveva promesso che avrebbe portato sua madre di 78 anni a vedere il suo gemello in Australia". Ma non è andata così. Ecco allora la vendetta: "Abbiamo camminato per il vialetto di casa e poi alle 23 abbiamo preso a martellate l'auto". Da parte sua il signor Robertson ha denunciato i figli per "molestie", affermando di aver ricevuto da loro messaggi minatori e insistenti.