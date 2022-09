Harry "riparlerà a William a una sola condizione"

Francesco Fredella 08 settembre 2022 a

Harry e Meghan sembra che da mesi non parlino con William e Kate ad una sola condizione. I due fratelli sono ormai ai ferri corti nonostante i tentativi di papà Carlo, che vorrebbe la pace in famiglia. Quando è morto Filippo, il marito della Regina Elisabetta, dopo i funerali Carlo si è intrattenuto a lungo con i suoi due figli per cercare in qualche modo di far quadrare il cerchio. Ma non è andata bene. I due, dopo pochi giorni, sono tornati a essere lontani e non solo fisicamente.

Recentemente Harry è tornato in Inghilterra con sua moglie Meghan, che secondo le malelingue lo avrebbe allontanato dalla famiglia, ma si è rifiutato di incontrare suo fratello. Secondo il The Sun, uno dei maggiori tabloid britannici, sarebbero stati proprio Harry e Meghan a non voler rivedere William e Kate. Adesso Harry, sempre secondo un insider, vorrebbe ricevere le scuse da parte di William, accusato di averlo lasciato solo quando ne aveva più bisogno. Harry, dopo aver sposato la Markle, è stato al centro di numerosi attacchi. La stampa non ha perdonato il suo addio alla casa Reale. E pare che Harry abbia smesso di parlare pure con il padre Carlo.

Poi c'è la vicenda testamento, da sempre controverso. Addirittura, stando agli ultimi gossip inglesi, la Regina Elisabetta avrebbe deciso di cambiare qualcosa rivedendo il suo testamento personale: pare che sia stato escluso Harry. La regina, così, potrebbe lasciare i suoi tesori a Kate Middleton.