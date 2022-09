Regina Elisabetta, "medici preoccupati": William in viaggio verso Balmoral

08 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta sarebbe sotto stretta osservazione dei medici. Le condizioni di salute della sovrana inglese a quanto pare starebbero peggiorando di giorno in giorno. Ne è prova anche l'incontro a Balmoral con la nuova premier Liz Truss, storicamente la sovrana aveva sempre dato il benvenuto al nuovo primo ministro a Londra. La regina Elisabetta è sotto controllo medico perché i medici sono "preoccupati per la salute di Sua Maestà". Lo afferma Buckingham Palace in una nota. L’annuncio arriva il giorno dopo che la regina Elisabetta, 96 anni, ha annullato una riunione del suo Consiglio privato e le è stato consigliato di riposare. Secondo Buckingham Palace la regina è "a suo agio" e rimane al castello di Balmoral in Scozia, dove ha trascorso l’estate.

Ma un dettaglio inquietante rivela la gravità della situazione: Carlo e Camilla avrebbero raggiunto il castello per stare vicino alla sovrana. E William è in viaggio verso la residenza estiva della sovrana. Tutti segnali che spiegano la gravità della situazione. L'Inghilterra intera è col fiato sospeso. Da tempo le notizie sulla salute della Regina non sono confortanti. E a quanto pare negli ultimi giorni la situazione sarebbe precipitata.