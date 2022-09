Regina Elisabetta, il "pizzino" consegnato alla premier Truss: cosa significa

08 settembre 2022 a

a

a

Ore di attesa nel Regno Unito, dove si tiene il fiato sospeso per le condizioni di salute della regina Elisabetta. La sovrana 96enne potrebbe essere alla fine del suo regno, a giudicare dal fatto che tutta la famiglia si sia precipitata alla residenza di Balmoral per quello che potrebbe essere l’ultimo saluto. E pensare che soltanto ieri la regina aveva nominato la nuova premier, Liz Truss.

"Il vero ruolo di Carlo": Regina Elisabetta, clamoroso: cosa rivela Caprarica

Quest’ultima ha ricevuto la notizia sulle preoccupanti condizioni della regina durante una riunione della Camera dei Comuni: la nuova leader Tory aveva da poco presentato il suo piano energetico quando ha ricevuto un biglietto contenente gli ultimi sviluppi sulla sovrana. A consegnarle il pizzino è Nadhim Zahawi, cancelliere dello scacchiere del Regno Unito da luglio 2022 e membro del Partito Conservatore. Nel caso in cui la regina dovesse passare a miglior vita, Londra sarebbe paralizzata per tre giorni e il lutto nazionale durerebbe diversi mesi.

Nel frattempo la Bbc ha sospeso la programmazione regolare e sta dando esclusivamente aggiornamenti sulle condizioni di salute della regina. A un certo punto il conduttore Huw Edwards è apparso con abito scuro e cravatta nera, in linea con il codice di abbigliamento per situazioni del genere. La Bbc sarà live da Baltimora fino al notiziario delle 18 ora locale (19 in Italia).