Regina Elisabetta morta a 96 anni: la diretta

Ore 19.45 Elisabetta morta nel pomeriggio, Carlo nuovo re

"La Regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio". Ad annunciarlo è Buckingham Palace, che ha precisato anche che il nuovo re Carlo resterà nella residenza scozzese questa sera e tornerà a Londra domani. Le condizioni di salute di Elisabetta si sono aggravate nel giro di poche ore: adesso la corona passa al figlio Carlo, che potrebbe decidere di conservare il suo nome (proprio come fatto dalla madre) o di cambiarlo in qualità di sovrano.

Ore 19.30 La Regina Elisabetta è morta

Settant’anni. Tanto è durato il regno di Elisabetta, che era una leggenda vivente ormai da tempo. Con la sua morte, avvenuta all’età di 96 anni, se ne va un pezzo di storia della monarchia britannica, che adesso potrebbe subire profondi mutamenti. La sovrana si è spenta a Balmoral, dove soltanto due giorni fa aveva ricevuto la nuova premier Liz Truss.

Il fatto che non fosse tornata a Buckingham Palace per una nomina così importante aveva fatto scattare un allarme sulle sue condizioni di salute, che effettivamente erano preoccupanti. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 settembre, la situazione è peggiorata al punto che tutti i membri della famiglia reale si sono messi in viaggio per raggiungere la regina al suo capezzale. Con il passare delle ore è apparso sempre più chiaro che la morte dell’amatissima sovrana era ormai imminente: la BBC ha seguito la vicenda con toni sempre più gravi e solenni.

Tra l’altro un giornalista dell’emittente britannico aveva annunciato la morte già alle 15 (ora locale, 16 in Italia), salvo poi cancellare tutto: “Non era corretto, non c’è stato alcun annuncio. Mi scuso”. Evidentemente, però, la notizia era nell’aria, dato che la BBC ha poi invitato i suoi giornalisti a vestirsi di nero, come previsto dal protocollo in questi casi eccezionali.