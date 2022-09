La Regina è morta, ecco cosa succede adesso: la linea di successione

08 settembre 2022 a

Cosa succede ora che la Regina Elisabetta è morta? A prendere il suo posto, in veste di re, è il primogenito Carlo, il primo in linea di successione. Il principe del Galles, che oggi ha 73 anni, si prepara a questo momento da diverso tempo: la sua educazione è stata finalizzata all'apprendimento di tutto ciò che è necessario per ricoprire la carica di sovrano. Nel corso degli anni, in molti lo hanno ironicamente chiamato il "mancato re" proprio per via della sua età avanzata. Il regno di Elisabetta finora era stato il più lungo della storia d'Inghilterra.

Dopo Carlo, poi, chi c'è in linea di successione? Il principe William, primogenito di Carlo e Lady Diana. Il duca di Cambridge, spostato dal 2011 con Kate Middleton, con cui ha avuto tre figli, è molto amato dai sudditi inglesi. Subito dopo di lui ci sono proprio i tre figli, George, Charlotte e Louis. Questo l'ordine di eventuale salita al trono. E Harry invece? Il fratello di William, che ha deciso di lasciare la famiglia reale per trasferirsi con moglie e figli in America, si posiziona al sesto posto nella successione. Subito dopo di lui ci sono i figli avuti con Meghan Markle: Archie e Lilibet, rispettivamente settimo e ottava nella successione.

Come mai invece tutti gli altri parenti della sovrana compaiono nelle ultime posizioni? Elisabetta, infatti, ha altri tre figli e in totale 12 nipoti. I primi ad aspirare al trono, però, sono soltanto il suo primogenito Carlo e la sua discendenza. Lo stabiliscono - come ricorda il Corriere della Sera - l'Act of Settlement del 1701, la Succession to the Crown Act del 2013 e la Common law, secondo cui una persona è sempre immediatamente seguita, nella successione, dal suo discendente più diretto.