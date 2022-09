Regina Elisabetta, chi è l'uomo che la curava: "Non ha orari"

08 settembre 2022 a

La Regina Elisabetta si è spenta a 96 anni. Anche nelle sue ultime ore di vita, la sua salute è stata nelle mani di Sir Huw Thomas, suo medico personale e capo del team di medici a disposizione 24 ore su 24 per la Casa Reale. "Non è a tempo pieno, né ha orari: Thomas deve essere a disposizione quando se ne richiede l'aiuto". Professore di gastroenterologia all'Imperial College, direttore della Family Cancer clinic dell'ospedale londinese di ST. Mark, Thomas fa parte della squadra dei medici reali da 16 anni e ha assunto la guida del team nel 2014, racconta il Guardian.

È stato finora il medico ufficiale della Regina, un titolo che risale al 1557. Sir Huw Thomas è anche consulente presso il King Edward VII hospital, la clinica privata di Marylebone dove vengono spesso ricoverati i reali, fra cui il defunto principe Filippo, così come al St Mary hospital di Paddington. Ed è stato nel team che ha seguito le due ultime gravidanze di Kate, moglie del principe William, che ha partorito i figli al St. Mary.

Diventato Sir nel 2021 e insignito del titolo di cavaliere comandante dell'ordine della regina Vittoria, Thomas raccontò allora di considerare il suo ruolo come "un grande onore". "La natura del lavoro è interessante perché vedi come lavora un'intera organizzazione, la Casa reale. Diventi parte di questa organizzazione e sei il dottore personale delle principali persone che ne fanno parte, che sono pazienti come le altre persone", aveva spiegato.