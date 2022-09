Regina Elisabetta, chi dei figli l'ha vista morire. Le ultime drammatiche ore

09 settembre 2022 a

Non appena le condizioni di salute della Regina Elisabetta sono precipitate, figli e nipoti si sono mobilitati per correre al suo capezzale al Castello di Balmoral, in Scozia dove Sua Maestà stava trascorrendo gli ultimi giorni dell'estate. Solo due di essi però sono riuscita a darle l'ultimo saluto. I figli di Elisabetta, Carlo, Anna, Andrea e Edoardo, erano partiti subito. E Carlo, che ora è re, è stato il primo ad arrivare assieme alla moglie Camilla. Subito dopo, riporta il Corriere della Sera è arrivata Anna, la sorella di Carlo.

Il principe William ha preso un aereo assieme agli zii Edward e Andrea, lasciando la moglie Kate a casa con i tre bambini, George, Charlotte e Louis. Mentre il principe Harry, che si trovava nel Regno Unito per diversi impegni, è partito più tardi, anche lui come il fratello, da solo, senza la moglie Meghan Markle. Quindi, alle 18.30, con la famiglia riunita a Balmoral e solo Harry ancora in viaggio, c'è stata la conferma della morte della Regina Elisabetta: "La regina si è spenta pacificamente nel pomeriggio a Balmoral".

Subito dopo, è uscita una nota dell’ufficio della premier Liz Truss che spiegava che la notizia del decesso di Sua Maestà era stata ufficializzata ore prima, alle 16.30 locali, quindi prima che Andrea, Edoardo e William arrivassero al suo capezzale nel castello di Balmoral.