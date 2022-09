Regina Elisabetta, "morta per traumi". Cos'è accaduto davvero a Balmoral

10 settembre 2022 a

Com'è morta la regina Elisabetta? Secondo un'indiscrezione che circola nel Regno Unito, la sovrana sarebbe deceduta per i traumi riportati in una caduta accidentale. A confermarlo, come riporta il Messaggero, sarebbero state fonti attendibili vicine alla Royal Family. L'incidente potrebbe essere stato causato dalle difficoltà motorie di Elisabetta, difficoltà di cui i medici parlavano ormai da settimane. Quelli che erano sempre con lei, in ogni momento della giornata, avrebbero capito subito la gravità della situazione dopo la caduta. Ecco perché avrebbero sconsigliato un trasferimento in ospedale.

Poche ore dopo la caduta, Buckingham Palace ha pubblicato la nota in cui lo staff medico della regina diceva di essere "preoccupato" per la sua salute. Ad angosciare l'Inghilterra e il mondo intero, poi, è stata la notizia secondo cui tutti i parenti della sovrana si stavano recando da lei a Balmoral. È stato in quel momento che molti hanno pensato al peggio. Non si sa a che ora sia morta di preciso, anche se il decesso sarebbe avvenuto quasi sicuramente prima delle 18 e 30. La morte non sarebbe stata comunicata subito perché si sarebbe preferito aspettare che tutti i familiari fossero giunti al suo capezzale.

I funerali si terranno dieci giorni dopo l'annuncio della scomparsa della sovrana. Tuttavia, visto che il 18 settembre è una domenica, o saranno anticipati a sabato 17 oppure posticipati a lunedì 19. Quest'ultima ipotesi sembra la più probabile. In ogni caso, non si sa ancora se verrà sepolta insieme alla sua famiglia nella King George VI Memorial Chapel oppure se raggiungerà il marito Filippo nel Royal Vault.