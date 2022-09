Reazione a catena, clamorosa coincidenza: proprio mentre la regina Elisabetta muore...

10 settembre 2022 a

Una coincidenza molto curiosa si è verificata su Rai1. Al momento dell’annuncio della morte della regina Elisabetta stava andando in onda la puntata di Reazione a Catena. I campioni in carica stavano affrontando la prova dell’intesa vincente: la parola da indovinare era “Repubblica”, ma i concorrenti non hanno fatto in tempo perché la trasmissione è stata interrotta per lasciar spazio all’edizione straordinaria del Tg1.

“L’Italia è una Repubblica democratica, si dice a Reazione a Catena. In quest’istante Rai1 stacca per il Tg1 edizione straordinaria per annunciare che la monarchia britannica ha perso la sua regina”, ha scritto il giornalista Ruben Trasatti su Twitter, dove ha condiviso anche il video del momento in cui il game show è stato interrotto per la notizia della morte della regina Elisabetta. Quest’ultima è venuta a mancare all’età di 96 anni e lascia un’eredità pesantissima.

Ma cosa succederà con la puntata di Reazione a Catena che è stata sospesa quando mancava poco al termine? L’opzione più probabile è che venga trasmessa dall’inizio oggi, venerdì 9 settembre. È infatti stato impossibile ridare la linea a Marco Liorni, dato che il Tg1 ha subito messo in chiaro che sarebbe stata una “lunga serata” in cui si sarebbe parlato della regina Elisabetta.