Regina Elisabetta, "perché è morta a Balmoral": il retroscena che ribalta tutto

13 settembre 2022 a

a

a

La regina Elisabetta ha scelto di morire nel castello di Balmoral in Scozia? O è solo capitato? Secondo alcuni esperti reali, sarebbe stata una decisione presa dalla sovrana in persona per un motivo ben preciso. Ieri il corteo dietro alla bara di Sua Maestà per le strade di Edimburgo è stato "scortato" da una folla di persone accorse per darle l'ultimo saluto. Il percorso sarebbe stato studiato da Elisabetta nei minimi dettagli prima di morire: è passato davanti alla Crathie Kirk, la chiesa dove lei andava ogni domenica, ha attraversato il villaggio di Ballater e infine ha toccato le città di Aberdeen e Dundee fino a Edimburgo.

"Pietra negata": dramma-Carlo, perché l'incoronazione a Re può saltare

La regina potrebbe avere scelto la Scozia come luogo in cui morire per via del vento di autonomia e secessione che lo attraversa. Basti pensare che nel referendum del 2014 il 44% della popolazione ha votato per l'indipendenza. E infatti la folla che si è materializzata per salutare la sovrana ha sorpreso anche le forze dell'ordine. Molti dei presenti, però, come riportato dal Corriere della Sera, hanno spiegato che la devozione è solo nei confronti della regina, non di tutta la famiglia reale: "Qui conosciamo soprattutto lei, e la gente le era molto affezionata", ha detto qualcuno.

Video su questo argomento Meghan e Harry, cosa cambierà con il nuovo re? Futuro nero per la coppia...

"Siamo qui perché la morte di questa donna ci ha toccato, non perché vogliamo bene alla famiglia reale", ha detto qualcun altro tra la folla. E ancora: "Siamo qui perché vogliamo partecipare a questo momento storico, perché stare con gli altri ci fa sentire meglio e perché in lei vediamo le perdite che tutti noi abbiamo sofferto".