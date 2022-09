Re Carlo, "se avanza una fetta di torta...": l'aneddoto che spiega tutto

13 settembre 2022 a

Com'è la giornata tipo del nuovo re d'Inghilterra Carlo III? Lo racconta sul Sunday Times Julian Payne, ex addetto stampa del primogenito di Elisabetta. Spesso, racconta il Corriere della Sera, ha accompagnato il sovrano nei suoi viaggi in giro per il mondo. Pare, comunque, che Carlo sia molto abitudinario: si sveglia la mattina presto e la prima cosa che fa è ascoltare le notizie alla radio mentre fa colazione.

La sua giornata è scandita da molti impegni, tutti pianificati rigidamente dai suoi assistenti. Il programma verrebbe stilato di sei mesi in sei mesi. Con grande anticipo, insomma. Le sue sessioni di lavoro durerebbero circa 45 minuti l'una. Una particolarità è invece il fatto che il re preferisca non pranzare. Piuttosto, esce a fare una passeggiata. Pare che ami stare all’aria aperta. Tant'è che in ufficio terrebbe sempre le finestre aperte, pure in pieno inverno, quando fa freddo.

Altro momento della giornata - spesso condiviso con la moglie Camilla - è il "tè delle cinque", che berrebbe mangiando "sandwich e torte di frutta". Lui, però, proprio come sua madre, sarebbe parecchio parsimonioso e non butterebbe mai nulla. Se non riesce a finire la torta, gli avanzi vengono conservati e riproposti il giorno dopo, e quello dopo ancora nel caso in cui ce ne siano ancora. Infine c'è la cena alle 8.30, dopo la quale - attorno alle dieci - il re tornerebbe in ufficio per lavorare spesso fin dopo mezzanotte.