Regina Elisabetta, "come hanno spostato la salma": esplode lo scandalo

Nessuno vuole fare polemiche in un momento così delicato, però in Gran Bretagna in molti hanno storto il naso per un dettaglio ritenuto non proprio irrilevante. C’è stata infatti grande sorpresa nel vedere che l’auto che trasportava la salma della regina Elisabetta era tedesca: ciò è percepito come una sorta di “smacco” alla sovrana, che ha sempre ed esclusivamente utilizzato Rolls-Royce, Bentley, Jaguar e Land Rover.

Strano che non sia stato curato questo particolare: tra l’altro il Daily Mail ha fatto notare che nessuno si è preoccupato di togliere dai finestrini l’adesivo che riporta il nome dell’agenzia funebre. Pare che tutti questi piccoli dettagli non siano affatto sfuggiti a re Carlo, che poi striglierà chi di dovere una volta finito il periodo di lutto per la scomparsa dell’amata madre. Al di là di qualche piccola mancanza dal punto di vista organizzativo, c’è anche una bella storia che circola riguardo alla bara della regina.

A sceglierla sarebbe stata il marito Filippo, più di trent’anni fa: marito e moglie hanno fatto sì che le loro bare fossero ricavate dallo stesso albero di quercia. Non è però chiaro chi le abbia costruite e quando di preciso: di certo c’è che entrambe sono foderate di piombo, in modo da consentire una migliore conservazione del corpo.