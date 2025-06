Trump avverte Khamenei: "L'ho salvato da una morte brutta e ignominiosa"

Il solito, imprevedibile Donald Trump. Dopo aver di fatto concluso la "guerra dei 12 giorni" tra Iran e Israele portando i bombardieri americani a distruggere i siti nucleari di Teheran, il capo della Casa Bianca ha risposto a distanza di 24 ore al video-messaggio con cui l'ayatollah Khamenei, ribaltando la realtà, aveva parlato di "vittoria iraniana" e di "schiaffo agli Usa".

"Perché il cosiddetto Leader Supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, dell'Iran, Paese devastato dalla guerra, ha dovuto affermare in modo così sfacciato e insensato di aver vinto la guerra con Israele, quando sa che la sua affermazione è una bugia, e non è così? Da uomo di grande fede, non dovrebbe mentire. Il suo Paese è stato decimato, i suoi tre malvagi siti nucleari sono stati distrutti, e io sapevo esattamente dove si trovava, e non avrei permesso a Israele, o alle Forze Armate statunitensi, di gran lunga le più grandi e potenti al mondo, di porre fine alla sua vita".

Il messaggio, per chi vuole leggere tra le righe, è chiaro. Khamenei farebbe bene a mantenere un profilo basso, a trattare con quello che considera "Il Grande Satana", cioè gli Usa, anziché lanciarsi in nuovi minacciosi proclami. Perché, sottolinea Trump sul social Truth "l'ho salvato da una morte veramente brutta e ignominosa, e non ha bisogno di dire 'Grazie, presidente Trump!'. Infatti, nell'atto finale della guerra, ho chiesto a Israele di riportare indietro un numeroso gruppo di aerei, diretti direttamente a Teheran, in cerca di un grande giorno, forse il colpo di grazia! Ne sarebbero derivati danni enormi e molti iraniani sarebbero stati uccisi - prosegue il presidente americano -. Sarebbe stato di gran lunga l'attacco più grande della guerra. Negli ultimi giorni ho lavorato alla possibile rimozione delle sanzioni e ad altre cose, che avrebbero dato all'Iran molte più possibilità di una ripresa completa, rapida e completa: le sanzioni sono morsi! Invece no, sono stato colpito da una dichiarazione di rabbia, odio e disgusto, e ho immediatamente abbandonato ogni lavoro sulla rimozione delle sanzioni e altro ancora".

"L'Iran deve tornare nel flusso dell'Ordine Mondiale, altrimenti le cose non faranno che peggiorare per loro - conclude Trump -. Sono sempre così arrabbiati, ostili e infelici, e guarda cosa hanno ottenuto: un Paese bruciato, esploso, senza futuro, un esercito decimato, un'economia orribile e morte tutt'intorno. Non hanno speranza e la situazione non potrà che peggiorare! Vorrei che la leadership dell'Iran si rendesse conto che spesso si ottiene di più con il miele che con l'aceto. Pace!!!".