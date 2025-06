Pio Esposito, "Toni? No, a chi assomiglia": Inter, l'oro in casa

C'è bisogno d’amore per Pio, l’Esposito più piccolo all’anagrafe ma anche il più grande per statura e prospettive. L’amore necessario a proteggere un talento di questa portata. Pio Esposito è come una stella cadente in una torrida notte di giugno: rimani sveglio solo per lei. E passi 45 minuti a studiarla, altri ventisette a bramarla, e poi finalmente eccola: Sucic per Pio che si gira e segna. Si sentono i desideri mentre la stella fa la sua apparizione: che diventi il centravanti di riferimento dell’Inter e, già che ci siamo, dell’Italia. I sogni sono desideri e sono per definizione esagerati.

Chivu ce lo ha chiesto, non facciamo gli errori fatti con altri, e fa parte anche scrivere cose del genere, annunciare la nascita di un attaccante generazionale. Ha ragione, quindi no, non è nato niente. Ma si è visto qualcosa. Si è vista la stoffa di Pio Esposito. Il fatto che abbia giocato nell’Inter come nello Spezia, al Mondiale per Club come in serie B. Stesso atteggiamento quindi l’umiltà non manca. Potrebbe sentirsi arrivato, Pio, se solo aprisse i social dove i tifosi nerazzurri ne descrivono le gesta o anche solo queste pagine in cui sembra il messia. Non lo faccia, non lo farà. E non perché lo ha chiesto Chivu non solo - ma perché è fatto così.