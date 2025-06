Reazione a Catena, Pino Insegno col turbo: il segreto dello share

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Reazione a catena)

Ottimo avvio per il ritorno nel preserale di Rai 1 di Reazione a catena, quiz giunto alla sua 19esima edizione. Il format, che richiama molto l’enigmistica, vede le due squadre concorrenti sfidarsi in giochi in cui la costante è quella di trovare associazioni logiche tra parole attraverso sinonimi, prendendo spunto da proverbi, detti ma anche titoli di film, libri o cultura generale.

Pino Insegno per il secondo anno consecutivo ritrova il pubblico che già lo aveva seguito nelle edizioni dalla quarta alla settima. Mercoledì sera ancora più di 3 milioni di spettatori e share del 24.5% confermando il trend di questa settimana in cui lunedì c’è stato il picco stagionale del 25.3% medio con oltre 3,2 milioni di teste.

Forte componente femminile (27% di share), bene soprattutto il Centro-Sud con picchi in Lazio (27%) e Campania (27.5%) ma buoni riscontri pure al Nord. I quiz sono per definizione contenitori popolari ma, almeno di fronte al dilagare del web, mettono qualche punto fermo su nozioni di massima da cui non si può prescindere, specie sulla nostra lingua italiana.