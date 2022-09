Re Carlo, la mattanza del sovrano: "Ne licenzia subito 100"

14 settembre 2022 a

Gira voce che Re Carlo stia per licenziare decine e decine di persone. Pare infatti che gli assistenti di Sua Maestà, abbiano avvisato i lavoratori di Clarence House, la residenza ufficiale di Carlo prima di essere nominato re, che saranno probabilmente licenziati nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta La Repubblica, che The Guardian ha ottenuto la lettera recapitata ai quasi cento impiegati dell’ex principe del Galles. In sostanza, con ogni probabilità, non saranno integrati nel nuovo staff di Buckingham palace molti dei segretari privati, membri dell’ufficio finanziario, addetti alle comunicazioni e alle pulizie. Tutti convinti di mantenere il loro posto di lavoro dopo la morte della Regina Elisabetta.

Una lettera di Sir Clive Alderton, il principale consigliere del nuovo re, avrebbe subito messo in chiaro che "i cambiamenti in corso significano anche cambiamenti per lo staff, che non sarà più quello precedente alla nomina a re di Carlo III. Gran parte del personale di Clarence House verrà cassato, almeno per quei dipartimenti che non saranno più utili, date le nuove circostanze".

I lavoratori che saranno licenziati riceveranno però un "sostegno", come un aiuto nel trovare un altro impiego o sempre all'interno della famiglia reale o nel "mondo esterno", nonché sussidi di disoccupazione "rafforzati".

La decisione di Re Carlo, però, ha sconvolto i suoi impiegati, sempre secondo quanto riferisce The Guardian, i quali sarebbero davvero furibondi, in particolare i segretari privati dell'ex principe che non si sarebbero "mai aspettati un comportamento simile" da Sua Maestà.