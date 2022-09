Harry e William, "subito dopo il funerale...": è finita in disgrazia (vera)

Daniela Mastromattei 14 settembre 2022 a

È di 530 milioni di sterline l'eredità diretta, da dividere tra figli e nipote di Elisabetta II, senza contare i possedimenti relativi alle cariche nobiliari che saranno riassegnate. Ma Harry e Meghan Markle non avranno un centesimo. I tabloid inglesi parlano di una «vendetta di Elisabeth». Se è davvero così, la conferma arriverà, ma non a breve. Si saprà soltanto fra 90 anni, come è nella prassi della Casa Reale. Nel frattempo il testamento resterà segreto. Secondo i bene informati la sovrana avrebbe modificato le sue ultime volontà lo scorso agosto, tagliando fuori il ribelle Harry che con la moglie è uscito dalla famiglia reale e volato negli Stati Uniti. I 300 gioielli (bellissimi) della Regina andrebbero solo a Kate Middleton, moglie del futuro Re d'Inghilterra, e alla loro figlia Charlotte.

Chissà quanta invidia proverà l'ex attrice nei confronti della cognata, la principessa del Galles. Il marito, il duca di Sussex, del resto pure in questi giorni è stato criticato per essersi commosso con quattro giorni di ritardo. «Forse sollecitato da parenti e badanti», come ha scritto Il Giornale, ha messo sul sito di Archewell, l'organizzazone no profit da lui stesso fondata insieme con la moglie e con sede a Beverly Hills, un comunicato con il proprio cordoglio per la scomparsa della nonna, senza coinvolgere nella firma Meghan, già poco considerata ed evitata dinazi ai cancelli del Castello di Windsor, da alcune donne alle quali aveva tentato di dare la mano come conforto al dolore popolare. Gli inglesi non le perdonano le dure parole contro la Royal Family, soprattutto le sue accuse di razzismo lanciate contro il Palazzo durante l'intervista a Oprah Winfrey, la quale nelle ultime ore ha commentato: «Penso che in tutte le famiglie, il rituale di seppellire i morti dia un'opportunità per ristabilire la pace».

Vero è che la riunione pubblica dei due fratelli è stata preceduta dal "ramoscello d'ulivo" del padre, che, nel suo primo discorso dare, ha espresso il suo «amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire la loro vita all'estero». Mentre era stata preceduta da negoziati lunghi 45 minuti la passeggiata dei due fratelli con le mogli davanti a Windsor. Ma anche in quell'occasione Meghan non è stata impeccabile. Secondo Antonio Caprarica «si è tenuta quasi per tutto il tempo mano nella mano con il marito, un atteggiamento fuori luogo di fronte a un lutto, avrebbe fatto meglio a prendere esempio da Kate e William che si sono comportati come la situazione particolare richiedeva». Per il principe del Galles quell'invito al fratello e alla moglie ad unirsi a lui e alla consorte, «voleva essere una dimostrazione di unità verso la nonna, la regina, in un momento così doloroso per la famiglia».

Non dimentichiamo però che in una recente intervista, Meghan aveva lasciato intendere che Harry e suo padre Carlo non avevano più rapporti.



Sarà per questo che se pubblicamente si fanno vedere uniti, poi in privato le cose vanno diversamente. Prima della clamorosa uscita dal castello di Windsor con le rispettive mogli, William e Harry avevano cenato separati al castello di Balmoral: era la sera della morte della nonna Elisabetta. Una scelta voluta da Carlo che ha preferito passare la serata con il primogenito. A raccontare questo retroscena è stato ieri il Daily Mail. La conferma arriva da un esperto reale che avrebbe confessato al giornale The Independent che la riunione tra i fratelli è solo «un gesto simbolico, per mostrare rispetto all'amata defunta nonna». Tutto fa pensare che dopo il 19 settembre, giorno dei funerali della regina, i due fratelli riprenderanno a ignorarsi. Intanto Carlo III sembra perseguitato dalle penne, il giorno del giuramento si era stranito perché ne avevano messe troppe sulla scrivania, e ieri a Belfast, una tappa delicata per le spinte secessioniste e le polemiche politiche post-Brexit, il re ha perso le staffe mentre firmava il libro dei visitatori al castello di Hillsborough, residenza dei reali in NordIrlanda. Seduto alla scrivania, Carlo si è accorto che la penna sgocciolava inchiostro mentre firmava il suo nome sul registro. Quando si è alzato, l'ha passata alla regina consorte, Camilla, ma poi si è voltato verso i collaboratori, visibilmente irritato per essersi macchiato le mani. «Odio questa penna. Non posso sopportare questa dannata cosa. Ogni volta che puzza...».