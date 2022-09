Principe Harry, rumors-choc: "Sicuri che Re Carlo sia il padre? Forse..."

13 settembre 2022 a

Un ritratto senza peli sulla lingua, tutto dedicato a Re Carlo III e alla Casa Reale inglese, al centro dell'attenzione mondiale dopo la morte della Regina Elisabetta. Un ritratto firmato da Marco Benedetto su blitzquotidiano.it, in cui si dà una lettura feroce, a tratti spietata, di quanto accaduto negli ultimi giorni nella famiglia reale.

Si parte dalla presunta mano tesa da Carlo al principe Harry, il figlio reietto e in fuga, e alla moglie di quest'ultimo, Meghan Markle: "Da Londra una lezione per il Padrino. Ai nostri giorni non servono più coltelli, veleni e nemmeno bombe. Carlo dice alla nuora infida e traditrice: le auguro fortuna... in California". Insomma, altro che mano tesa...

Poi, a strettissimo giro di posta, la seconda bomba, con cui vengono rilanciate antiche dicerie: "E con questo saluta anche il figlio Harry, che poi chi sa se proprio figlio suo è". Il soggetto, va da sé, è Carlo. Il sospetto, clamoroso, invece riguarda proprio la paternità del secondo figlio.

Ma Benedetto ne ha anche per la sovrana scomparsa: "Elisabetta ha rovinato la vita alla sorella impedendole di sposare l'uomo che amava - picchia durissimo -. Ha mezzo rovinato la vita di Carlo impedendogli di sposare la donna che amava, Camilla, costringendolo a sposare una nobile, Diana, proprio non all'altezza del ruolo". E ancora: "Ha girato la testa davanti allo scandalo del figlio Andrew, per non parlare di quello che coinvolge Carlo, che ha preso soldi da uno sceicco...", chiosa Benedetto, clamorosamente controcorrente in questi giorni dove difficilmente qualcuno si smarca dall'elogio o dal pensiero smielato sulla Royal Family.