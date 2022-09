Regina Elisabetta, occhio alla guardia reale: crollo improvviso davanti al feretro

15 settembre 2022 a

Una guardia reale, membro della Royal Company of Archers, in diretta televisiva è crollato improvvisamente a terra ieri 14 settembre durante un cambio della guardia, alla veglia per il feretro della Regina Elisabetta II a Westminster. La Bbc ha subito interrompe il suo live streaming sulla veglia funebre, ma il video è diventato virale sui social.

Le unità militari che circondano la bara in uniforme, per vegliare il corpo della regina, cambiano ogni 20 minuti con un riposo di 40 minuti. I quattro soldati indossano una uniforme cerimoniale rossa e oro e prendono posizione ai quattro angoli della bara della Regina Elisabetta II, a capo chino.

La veglia iniziata ieri si terrà per quattro giorni a Westminster Hall a Londra. Le guardie del corpo reali e altre unità militari reali, tra cui la Household Cavalry, le Grenadier Guard e le Coldstream Guard, si alterneranno a guardia della bara. Ogni periodo di 24 ore sarà suddiviso in quattro turni di guardia. La bara della regina è stata posta su una piattaforma rialzata a Westminster Hall dopo una solenne processione da Buckingham Palace.