Westminster, uomo arrestato: occhio a cosa fa al feretro della Regina

Follia a Westminster: un uomo si è messo a correre verso il feretro della Regina Elisabetta. Il signore ha tentato di strappare lo stendardo reale. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il sospettato è stato fermato e arrestato immediatamente dagli agenti di polizia. Le forze dell'ordine erano infatti presenti sul luogo. Sono state loro a portare via l'assalitore, che comunque è riuscito a toccare la bara della sovrana. La trasmissione che mostra in live la salma della sovrana è stata interrotta per qualche minuto con uno stacco su un'inquadratura esterna del Palazzo di Westminster durante l'incidente.

"Siamo al corrente dell'incidente a Westminister Hall, avvenuto quando una persona si è allontanata dalla fila dirigendosi verso il feretro, gli agenti l'hanno allontanato e la fila ha ripreso a scorrere con un disturbo minimo", ha detto un portavoce di Westminister.

Intanto tutto il Regno Unito si mette in fila per l'ultimo saluto a Elisabetta II. Si stima che la coda per poter omaggiarla sia al suo massimo di capacità con un tempo di attesa previsto di almeno 24 ore. Questo secondo il live queue tracker del governo britannico che ha invitato a non mettersi in viaggio a chi aveva intenzione di recarsi a Londra per l'ultimo saluto alla sovrana.