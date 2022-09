Re Carlo, il verdetto sul funerale: ecco chi non può entrare a salutare la Regina

16 settembre 2022 a

Lunedì 19 settembre si svolgeranno i funerali della regina Elisabetta. Sebbene il lutto sia molto sentito nel Regno Unito, non mancano le polemiche a sfondo politico: la Russia ha infatti attaccato gli inglesi - che non lo hanno inserito tra i 500 capi di Stato e dignitari invitati al servizio funebre e al ricevimento organizzato da re Carlo - definendo “profondamente immorale” questa decisione.

“Sfruttano il lutto per una ritorsione politica”, ha dichiarato la portavoce Maria Zakharova. Anche Bielorussia, Myanmar, Siria, Venezuela e Afghanistan sono stati esclusi: invitati invece gli ambasciatori di Corea del Nord e Nicaragua, ma non i capi di Stato. Intanto è scoppiato un caso riguardante la Cina, la cui delegazione di funzionari è stata bloccata dalla Camera dei Comuni britannica mentre cercava di porgere omaggio al feretro della regina Elisabetta a Westminster Hall. Da Pechino hanno reagito invitando il Regno Unito a “seguire i protocolli diplomatici e le maniere proprie per ricevere ospiti”.

Intanto però il presidente Xi Jinping è stato invitato a partecipare al funerale, anche se la sua presenza appare altamente improbabile. Forse al suo posto potrebbe esserci il vicepresidente Wang Qishan: in ogni caso la presenza cinese non è vista di buon occhio, soprattutto da parte di un gruppo di parlamentari britannici conservatori che sono finiti nella black list di Pechino per aver espresso sostegno alla causa degli uiguri.