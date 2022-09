Re Carlo, "era con Camilla. E...": scena drammatica, come ha saputo del lutto

17 settembre 2022 a

a

a

Quando e come l'oggi Re Carlo ha scoperto che sua madre stava per morire? A svelarlo è stata Jenna Bush Hager, giornalista della Nbc e una delle figlie gemelle dell'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush. In quel momento si trovava con l'attuale re per un'intervista a Camilla. Così ha potuto assistere al modo in cui lo staff reale ha comunicato a Carlo l'aggravarsi delle condizioni di salute di Elisabetta.

Re Carlo, paura per Camilla: "Problemi di salute", le sue condizioni

"Era da poco passato mezzogiorno e stavamo finendo di sistemare le telecamere per un'intervista con Camilla organizzata molti mesi fa. È entrato un assistente e ci ha chiesto di fare silenzio: era in corso una telefonata importante. Poi abbiamo sentito il rumore di passi concitati e subito dopo un elicottero. Ci hanno detto che l'intervista era rimandata perché il principe doveva correre al capezzale della regina...", ha raccontato la giornalista nel corso del suo programma, Today. Ha detto di essere stata testimone di "un pezzo di storia vivente".

Disastro di Re Carlo: chi ha invitato ai funerali, rischio caos-globale

L'intervista con Camilla era stata fissata per il 7 settembre, il giorno prima della morte della regina. La duchessa di Cornovaglia, però, era rimasta bloccata su un volo in ritardo. Per questo è stato Carlo ad accogliere la giornalista e suo marito: "La mia cara moglie è molto rattristata dell'inconveniente e si scusa profondamente". Poi hanno cenato tutti e tre insieme: "Sicuramente non aveva idea che le condizioni di sua madre si stessero aggravando così rapidamente". L'intervista, a quel punto, è slittata al giorno dopo: "Con la troupe siamo arrivati alle 12 per preparare il set e sistemare le luci. Avevamo appena incominciato quando è arrivata la telefonata. Ci hanno intimato di fare silenzio perché eravamo proprio affianco allo studio di Carlo". Poco dopo è entrato un assistente: "I principi si scusano ma non hanno il tempo di salutarvi...".