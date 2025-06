Regina Camilla, attacco di panico al Royal Ascot: interviene Carlo

Attacco di panico per la Regina Camilla durante la prima giornata del Royal Ascot. Lei e re Carlo hanno fatto il loro ingresso trionfale a bordo della tradizionale carrozza reale, acclamati dalla folla e dai fotografi. A un certo punto, però, ci sarebbe stato anche un momento di forte tensione. Secondo alcune indiscrezioni, la sovrana avrebbe avuto delle difficoltà nel corso dell’evento. Ad aiutarla è stato suo marito, che avrebbe subito sdrammatizzato con una delle sue battute.

Pare che a causa del forte vento la Regina si sia rivolta alla sua intima amica, lady Sarah Keswick, mostrandosi terrorizzata per il suo cappello minacciato da forti raffiche di vento. Secondo la lettura labiale di un'esperta contattata dal Daily Mail, Camilla avrebbe detto a Sarah: "Oh mio Dio, se il vento soffia più forte, il mio cappello volerà via!". E in effetti è apparsa davvero in difficoltà nel salutare il pubblico, visto che nel frattempo era anche costretta a tenersi il cappello ben saldo sulla testa.