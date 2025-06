Re Carlo, sfuriata in carrozza con Camilla: "Folle, vergognoso"

Re Carlo avrebbe sussurrato parole forti alla regina consorte Camilla durante il tragitto in carrozza che li portava al Trooping the Colour, la storica parata militare che celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico e che si è tenuta lo scorso sabato, il 14 giugno. Un dettaglio, in particolare, ha attirato l’attenzione di molti osservatori ed esperti della famiglia reale, ovvero una conversazione privata tra i due sovrani d'Inghilterra, che è stata interpretata da un esperto di lettura labiale come una vera e propria sfuriata del re.

Secondo quanto riportato, Carlo III avrebbe pronunciato frasi come: "Assolutamente folle, vergognoso, assolutamente straordinario", seguite da un’altra espressione misteriosa e non ben decifrabile: "Nel frattempo, non come me. Questa è la differenza tra me e lui". Non ancora chiaro il contesto dietro queste parole così forti. Non è escluso, però, che il sovrano si stesse riferendo al fratello, il principe Andrea, e alle indagini in corso su di lui.