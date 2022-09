Meghan Markle provoca anche ai funerali: cosa indossa, Londra impazzisce

19 settembre 2022 a

Tutti in nero i membri della Royal family, in segno di lutto, e tutte in nero pure le duemila persone che hanno preso posto all'interno dell'Abbazia di Westminster per le esequie della Regina Elisabetta. Ecco quindi in prima fila gli uomini in uniforme militare a partire da re Carlo III. Al suo fianco la regina consorte Camilla, che indossava un abito nero con ricami applicati sullo scollo a "v", e cappellino, nero anche quello con veletta. I principi di Galles, William in alta uniforme militare e Kate con i figli George e Charlotte, tutti rigorosamente in nero.

Il principino George indossa un completino scuro e la cravatta, la sorellina Charlotte un capottino e un cappello a falde rigide decorato da un fiocco dello stesso colore. Naturalmente anche Kate Middleton era vestita di scuro - con un cappello a falde larghe e un collier di perle a più fili. Cappello a falde larghe anche per Meghan Markle, la moglie del principe Harry, che indossa un abito a mantella e soprattutto, come osserva il Daily Mail, porta dei preziosissimi orecchini di perle che le aveva regalato la Regina Elisabetta nel 2018, quando si fidanzò ufficialmente con Harry.