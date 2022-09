Regina Elisabetta, sconcerto per la moglie di Joe Biden: al funerale si presenta così

19 settembre 2022 a

Oggi, lunedì 19 settembre, in mondovisione i funerali della Regina Elisabetta. Duemila persone a Westminster per l'ultimo saluto. Nella cattedrale i potenti di tutto il mondo, insieme ai "comuni mortali", che rispetto ai primi sono stati costretti ad arrivare due ore prima. Enorme folla anche fuori da Westminster: composta, in silenzio, commossa.

Toccanti anche le immagini del nuovo sovrano, Re Carlo III, commosso nell'ultimo saluto alla madre, alla sovrana dei due secoli. I funerali di Stato sono inziati alle 12, ora italiana. Tra i presenti i ministri del governo Tory di Liz Truss (con il titolare delle Attività Produttive, il tradizionalista Jacob Rees Mogg, in abito nero da funerale old fashion e cilindro in testa fino all'ingresso), il leader dell'opposizione Keir Starmer, parlamentari, veterani di tutti i partiti.

Poi, come detto, i leader di tutto il mondo. Ecco spuntare Emmanuel Macron e la compagna Brigitte, impeccabili ed elegantissimi in nero. Ma ci sono anche Joe Biden e la consorte Jill, che hanno avuto parecchi problemi ad arrivare: erano infatti rimasti imbottigliati nel traffico. E, come fa notare Dagospia, il look scelto per l'occasione dalla consorte del presidente degli Stati Uniti non passa inosservato. "Fiocchetto in testa da quinta elementare", scrive Dago. E in effetti, quel fiocchetto appare clamorosamente fuori luogo...