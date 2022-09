Joe Biden ridicolizzato ai funerali: "Ma Elisabetta... ?", occhio alla foto

19 settembre 2022 a

"Me pare che non ci sia Elisabetta... Boh, avrà avuto altri impegni": queste le parole che Osho ha attribuito a Joe Biden, invitato ai funerali della regina, in una vignetta parecchio ironica. Il presidente americano ha preso parte alla cerimonia in Inghilterra insieme a molti altri leader mondiali. Per la vignetta in questione, Osho ha scelto una foto in cui Biden ha un'espressione interdetta, un po' perplessa, stampata in faccia. A corredo queste parole: "Lui come al solito ha capito tutto".

Probabile che il vignettista abbia voluto "giocare" sulle diverse gaffe di cui si è reso protagonista il presidente degli Stati Uniti da quando è stato eletto. Basti pensare, per esempio, alla volta in cui - nell'annunciare una misura importante alla Nazione - ha letto anche il "suggerimento" che i suoi collaboratori avevano scritto sul "gobbo": "Fine della citazione, ripeti la frase".

La vignetta è stata molto apprezzata sui social, dove sono fioccati i commenti. Qualcuno per esempio ha scritto: "La cosa grave è che è possibilissimo". Qualcun altro invece: "Sempre sveglio. Non gli sfugge niente". E ancora: "La cosa che fa più ridere è che potrebbe averlo detto veramente". Molti, insomma, hanno ironizzato su Biden, probabilmente non dimenticando gli scivoloni da lui commessi in passato.