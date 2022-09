Regina Elisabetta, "un ragno sulla bara": clamoroso, ecco cosa significa

19 settembre 2022 a

a

a

Una sorpresa incredibile ai funerali della regina Elisabetta: un piccolo ragno, spuntato fuori dai fiori, è stato avvistato sulla bara della sovrana. L'ospite non invitato ha passeggiato per tutto il tempo sul feretro, avanti e indietro, passando anche sul biglietto lasciato da re Carlo III. La sua presenza non è passata inosservata sui social. E il video in cui spunta ha già fatto il giro del mondo.

Principe Harry, la scelta estrema della Regina: cosa si porta nella tomba per lui

A captare il piccolo ragno sono state le telecamere che hanno trasmesso in mondovisione l'addio a Elisabetta II. Sui social è subito partita una valanga di commenti. Sono già centinaia i post in cui si sottolinea che il ragno "è di buon auspicio". E non solo. Qualcuno ha fatto notare anche che la regina, essendo innamorata di tutti gli animali, sarebbe stata "felice" di vedere l'ospite inatteso al suo funerale.

La lunga cerimonia per dire addio alla regina si è conclusa quando re Carlo si è avvicinato da solo a deporre sulla bara il vessillo che tradizionalmente serve a identificare il comandante in capo in battaglia. In un secondo momento il Lord Ciambellano della casa reale ha spezzato la bacchetta di comando, gesto che indica la fine del potere terreno di un sovrano defunto. Sia il vessillo sia il bastone spezzato verranno sepolti assieme a Elisabetta.