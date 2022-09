Vladimir Putin e la bomba atomica: ecco gli obiettivi in Italia

23 settembre 2022 a

La minaccia nucleare di Vladimir Putin non deve essere sottovalutata. La Russia infatti non può e non vuole perdere la guerra quindi è davvero disposta a tutto, anche ad usare armi atomiche. Lo zar dispone di ordigni "tattici" che hanno una testata compresa tra 0,2 e duecento chilotoni (quella di Hiroshima era di venti chilotoni, per intenderci) e che è disposto a usare - al momento - solo come arma difensiva. Una condizione che potrebbe concretizzarsi in Ucraina, dove tramite referendum saranno annesse le regioni occupate.

Sul come e dove verrebbe usata l'arma "tattica", riporta La Repubblica, non si sa nulla. Da tempo i vertici della Nato studiano gli eventuali obiettivi su cui verrebbero puntati i missili russi. Un obiettivo potrebbe essere l'Isola dei Serpenti, simbolo della resistenza: cancellarla con un fungo atomico sarebbe un messaggio feroce ed efficace per l'intera popolazione. Ma non ci sarebbero vittime civili e la pioggia di ceneri contaminate si disperderebbe in mare.

Un'altra, più terrificante ipotesi, è che venga distrutto un centro abitato nella regione di Leopoli, al confine con l'Europa. "Anche con la testata più piccola ci sarebbero migliaia tra morti e feriti, con una nuvola radioattiva che raggiungerebbe pure la Polonia e forse i Paesi baltici. Una sfida non solo al popolo ucraino ma all'intero Occidente", riporta La Repubblica.

A quel punto come reagirebbe l'Alleanza Atlantica? Dopo il disarmo gli Usa hanno mantenuto in servizio circa cinquecento bombe B-61, in parte destinate a venire sganciate dagli aerei alleati. E qui potrebbe entrare in gioco l'Italia "perché le basi atlantiche più vicine all'area del conflitto sono nel nostro territorio. Nell'aeroporto di Aviano, in provincia di Pordenone, c'è una ventina di B-61 per i jet dell'aviazione americana. Altrettante - il numero esatto è top secret - si trovano a Ghedi, non lontano da Brescia: sono in un bunker statunitense ma verrebbero impiegate dai caccia Tornado della nostra Aeronautica".