Nostradamus, "quando morirà la Elisabetta": l'ultima sconvolgente profezia

25 settembre 2022 a

a

a

Sono passati pochi giorni dall'8 settembre, il giorno in cui è morta la Regina Elisabetta. Il Regno Unito e il mondo si sono fermati per lei. Dunque, le lunghe celebrazioni della sovrana, che ha lasciato lo scettro dopo 70 anni di regno al figlio Re Carlo III. E ora, a distanza di qualche giorno dall'addio, torna a circolare una poesia di Nostradamus, scritta la bellezza di 450 anni fa.

Video su questo argomento Il testamento della Regina Elisabetta fa piangere Meghan e Harry

Nel testo ecco che Michel de Nostradame, questo il vero nome del profeta, avrebbe predetto proprio la morte della Regina Elisabetta II. Un testo in cui Nostradamus, va da sé, si spendeva in profezie, provava da anticipare il futuro. Già, si dice che abbia annunciato il Grande Incendio di Londra, l'ascesa al potere di Adolf Hitler e le due guerre mondiali che hanno stravolto la storia d'Europa.

Ora, alla serie di profezie, si aggiungerebbe quella sulla Regina Elisabetta. La previsione è stata interpretata dall'autore Mario Reading, il cui recente libro - Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future - approfondisce alcune delle visioni del filosofo francese.

Video su questo argomento Kate Middleton e Camilla, ennesimo litigio a Palazzo. E c'è chi dà la colpa a Charlotte...

Nel dettaglio, Reading interpreta una quartina in questo modo: "La regina Elisabetta II morirà, circa nel '22, all'età di circa 96 anni". Interpretazione che ha fatto il giro del web e ha fatto impennare le vendite del libro dell'autore. Come riporta Leggo.it, nella settimana precedente la morte del monarca, il libro vendette solo cinque copie. Entro la fine della settimana terminata il 17 settembre, è salito a quasi 8mila copie, secondo il Sunday Times. Ma come sempre, quando c'è Nostradamus di mezzo, le interpretazioni fioccano e spesso è semplice piegarle un po' "alla bisogna".